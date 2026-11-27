Программа "Парламентский старт" для ветеранов СВО стартовала в "Сенеже"

Обучение ветеранов СВО, избранных в Госдуму, стартовало в "Сенеже" Программа "Парламентский старт" для ветеранов СВО стартовала в "Сенеже"

Москва27 ноя Вести.Программа профессиональной переподготовки "Парламентский старт" для впервые избранных депутатов Госдумы ветеранов спецоперации стартовала в мастерской управления "Сенеж".

Участниками программы стали 39 депутатов, представляющих три парламентские партии: "Единую Россию", ЛДПР и "Справедливую Россию".

Наш президент принял решение о создании отдельной программы обучения, чтобы подготовить депутатов Государственной думы из числа ветеранов специальной военной операции к парламентской работе сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

Программа разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии и реализуется на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", которая продолжает системную работу по профессиональной подготовке участников и ветеранов СВО.

28 сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции, избранные в Государственную думу, будут столь же преданно служить Отечеству на гражданском поприще.