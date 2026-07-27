ТАСС: блогер Лерчек хотела уехать в Белград для вакцинации и восстановления

Обвиняемая в махинациях блогер Чекалина намеревалась сделать вакцину в Сербии ТАСС: блогер Лерчек хотела уехать в Белград для вакцинации и восстановления

Москва27 июл Вести.Известная в интернет-среде блогер Валерия Чекалина (Лерчек - прим. ред.), которая обвиняется в валютных махинациях, намеревалась совершить поездку в Сербию для вакцинации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу - Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела рассказал собеседник агентства

Адвокаты Чекалиной подтвердили эту информацию, но отказались раскрывать детали, однако подчеркнув, что доверительница обязана была согласовать поездку с соответствующими ведомствами.

Ранее стало известно, что Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера, 30 июля будет принято решение об изменении ей меры пресечения

Бывшая ведущая так называемых "фитнес-марафонов" сообщила, что больна раком в четвертой стадии и проходит курс химиотерапии. В связи с этим суд смягчил для нее меру пресечения.

Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.