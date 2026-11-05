Обвиняемому в подрыве объекта ТЭК в Калининграде добавили статью о шпионаже Гражданин ФРГ Гайдук обвинен в шпионаже после подрыва объекта ТЭК в Калининграде

Москва5 ноя Вести.Гражданину Германии Николаю Гайдуку, который обвиняется в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, дополнительно предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом говорится в судебных материалах, которые приводит ТАСС.

В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ). Согласно судебным материалам, ему также предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальная санкция по которой - 20 лет лишения свободы уточняется в публикации

Фигуранту также вменяется контрабанда и незаконный оборот взрывчатки.

Гайдук был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. Согласно материалам расследования, он собирался совершить новый теракт по заданию от имеющего вид на жительство в ФРГ гражданина Украины.