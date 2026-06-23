Обвиняемый в ликвидации Парубия пожаловался на пропажу $200 в полиции Обвиняемый в ликвидации экс-спикера Рады Парубия заявил о краже у него $200

Москва23 июн Вести.Обвиняемый в ликвидации бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия — одного из организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году — Михаил Сцельников заявил, что сотрудники полиции во время его задержания присвоили себе 200 долларов США. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Обвиняемый подготовил с адвокатом заявление об украденных у него 200 долларах из вещественных доказательств говорится в материале на сайте канала

Очередное судебное заседание по делу о ликвидации Парубия прошло во вторник в Ивано-Франковске. Сторона защиты в ходе заседания продемонстрировала в качестве доказательств фотографии, сделанные при обыске, а также документы, приобщенные к делу как изображения вещественных доказательств. Адвокаты настаивают на том, что наличные средства исчезли именно после задержания их подзащитного.

В конце мая суд на Украине в очередной раз продлил арест Сцельникову на 60 суток. Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 года. В период государственного переворота 2013–2014 годов он занимал пост неформального "коменданта Майдана" и, по свидетельствам очевидцев, был причастен к расстрелу митингующих и сотрудников правоохранительных органов неизвестными снайперами. Кроме того, как утверждают представители одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий являлся непосредственным куратором и организатором расправы над противниками переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе — тогда националисты сожгли здание, в котором укрывались протестовавшие против киевского режима граждане.