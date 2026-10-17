Объявили без вести пропавшим: история штурмовика, пробывшего год в тылу ВСУ Пробывший год в тылу врага штурмовик рассказал, как ему удалось выжить

Москва17 окт Вести.Военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Круглый в интервью ИС "Вести" рассказал, как провел почти год в тылу врага в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), потеряв связь с командованием.

В ноябре 2025 года военнослужащий отправился на боевое задание в Константиновку. Задача его двойки была в том, чтобы проникнуть на окраину города на юго-востоке. Бойцы продвинулись к железнодорожному вокзалу, параллельно передавая командованию ценные сведения о вражеской технике и точках запуска БПЛА.

Мы достигли точки, закрепились на вокзале. С утра на нас пытались пойти штурмом, но мы отбили атаку. Стрелковый бой был, сейчас это вообще редкость. Мы были наверху. Один находился на одной стороне здания, другой - на другой, получается, квадрат у нас был разделенный. Так мы заметили и отбили атаку рассказал Круглый

Далее они вместе с товарищем пересекли речку Кривой Торец и двинулись по промзоне, где уничтожали блиндажи и технику противника. В определенный момент вражеский дрон "Баба-Яга" разделил бойцов и Круглый остался один.

Где-то мы, получается, пропалились. Они задействовали "Бабу-Ягу". Они пока нас гоняли, сожгли пять домов. Я побежал в подвал, и там я уже получил ранение. Не добегая до другого подвала, полметра оставалось, вырубило меня. И я начал в доме гореть, БПЛА поджег этот дом. Очухался, к земле прижимался, чтобы воздух схватить, думал, уже не выдержу. Через пламя выскочил… Перебрался в другой дом, там оказался местный. Мы до этого с ним общались, он меня спрятал в подвал поделился штурмовик

Командование до последнего пыталось помочь группе, атакованной дронами. Несколько дней боец пробыл в доме, после - переместился в другое здание.

Когда еду добывал, после ранения у меня нога вообще не ходила, я на коленках еду добывал. Грушами питался, яблоками, макаронами, фасолью, дождевую воду собирал. Объявили без вести пропавшим уже. Начало июля было где-то. Я пошел искать еду, нарвался на союзника из 10-го полка. И ему сказал выйти на наше командование, чтобы мне рацию скинули на то же место… Все были в шоке, когда услышали мой голос рассказал Круглый

Военнослужащий успешно выбрался из тыла противника, его представили к званию Героя России.