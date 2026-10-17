Пробывший год в тылу ВСУ боец рассказал, что помогло ему не сдастся

Пробывший год в тылу врага штурмовик: когда выбрался, поменялось мировоззрение Пробывший год в тылу ВСУ боец рассказал, что помогло ему не сдастся

Москва17 окт Вести.Российский военнослужащий с позывным Круглый, пробывший почти год в тылу врага в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), в интервью ИС "Вести" рассказал, что помогло ему не сдастся.

В ноябре 2025 года штурмовик отправился на боевое задание в Константиновку. По мере продвижения группа военнослужащего уничтожала врага, передавала командованию ценные сведения о вражеской технике и точках запуска БПЛА. В результате атаки дронов Круглый остался один без связи с командованием.

Три месяца раненый боец перебирался из подвала в подвал, добывал себе еду и собирал дождевую воду. К тому времени его уже объявили пропавшим без вести. По его словам, мысль о семье не давала ему пасть духом. Когда военнослужащий уходил на боевую задачу, у него родился сын.

Семья, конечно. Не было мыслей даже сдаться в плен сказал Круглый

Во время одного из выходов из подвала в поиске еды, штурмовик встретил союзника, который помог ему связаться с руководством, и успешно вышел из украинского тыла.

Мировоззрение поменялось, ну, все такое. Да даже какой я был до, ну, я уже таким не стану. Даже, ну, к жизни ты относишься, ну, совсем по-другому… Вера усилилась, молился в тяжелые моменты. Даже из дома забрал к себе в подвал иконку Спасителя поделился боец

Военнослужащего представили к званию Героя России.