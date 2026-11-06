Москва6 нояВести.Проектная документация изымается у сотрудников предприятия "Киевтеплоэнерго" в ходе обысков. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Киева.
Отмечается, что изъятие документов затрудняет реализацию важных энергетических мероприятий.
В кабинетах и помещениях работников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы по проектам... Также 6 ноября в рамках уголовного производства были проведены обыски в жилищах нескольких сотрудников "Киевтеплоэнерго"говорится в сообщении
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Владимир Зеленский хотел бы поменять действующего мэра Киева Виталия Кличко на экс-главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).