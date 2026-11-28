Очевидец Айрапетян рассказал о громком свисте при таране самолета в 1981 году

"Очень громкий свист был": очевидец рассказал о таране самолета в 1981 году Очевидец Айрапетян рассказал о громком свисте при таране самолета в 1981 году

Москва28 ноя Вести.Житель армянского села Армаш Гагик Айрапетян, ставший очевидцем тарана самолета Canadair CL-44 в 1981 году в небе над Арменией, услышал при падении громкий свист. Об этом он рассказал в документальном фильме Сергея Брилева "Иран. Контрас. Таран", сообщает ИС "Вести".

Воздушный таран произошел 18 июля 1981 года в небе над Закавказьем. Советский истребитель Су-15ТМ, которым управлял Валентин Куляпин, сбил над Арменией турбовинтовой самолет Canadair CL-44, который нелегально перевозил оружие из Израиля в Иран.

Две самолета [были в небе], один – военный самолет был, а другой, думали, что это пассажирский… Они так гоняются. Это было, наверное, минуты три-четыре… [Потом] мы вы видели, как хвост упал – я и мой друг Давид сказал Айрапетян

По слова очевидца, с земли сразу стало понятно, что погоня идет за нелегальным самолетом, который пересек границу.

[При падении самолета] очень большой свист был рассказал он

На место происшествия, как отметил очевидец событий, приехали военные и больше недели исследовали территорию.

Что нашли – я не знаю. Но через какое-то время мой этот друг, товарищ покойный Давид, нашел карту. Значит, они карту искали предположил Айрапетян

В Армянской СССР тому, кто передал военным карту, вручили ценный подарок.

Ему "Жигули" шестерку подарили. Наверное, очень важная была карта отметил очевидец

Также свою версию происходящего рассказал летчик Валентин Куляпин. По его словам, самолет вел себя агрессивно и на принуждения к посадке не реагировал.