Полковник в отставке Куляпин рассказал, как совершил таран самолета в 1981 году

Полковник в отставке Куляпин вспомнил, как совершил таран Canadair CL-44 Полковник в отставке Куляпин рассказал, как совершил таран самолета в 1981 году

Москва28 ноя Вести.Самолет Canadair CL-44, который был сбит тараном в 1981 году в небе над Арменией, вел себя агрессивно и на принуждения к посадке не реагировал. Об этом рассказал полковник авиации в отставке Валентин Куляпин в документальном фильме Сергея Брилева "Иран.Контрас. Таран", сообщает ИС "Вести".

Воздушный таран произошел 18 июля 1981 года в небе над Закавказьем. Советский истребитель Су-15ТМ, которым управлял Валентин Куляпин, сбил над Арменией турбовинтовой самолет Canadair CL-44, который нелегально перевозил оружие из Израиля в Иран.

[Поступила] команда принудить к посадке. Я пристроился между ними и границей, попытался оттеснить его, но не получилось. Он как летел, так и летел… Я подошел к нему поближе. Он сделал крен в мою сторону. То есть мне пришлось от него уходить сказал Куляпин

Сбить самолет ракетой было невозможно, отметил полковник.

У них есть минимальная дальность спуска где-то километр. Поэтому, чтобы их пустить, нужно отстать - хотя бы на километр объяснил он

Если отстать – нарушитель ушел бы за границу, поэтому пришлось применять таран. Как пояснил летчик, таран произошел уже при повторном нарушении: в 8 утра самолет первый раз нарушил госграницу, когда летел в Иран, а второй раз - днем, когда летел из Ирана.

И уже когда кабина прошла стабилизатор, взял ручку управления на себя и вышел вверх. То есть фактически я ему фюзеляжем правый стабилизатор отбил... То, что за кабиной, как раз вот этим местом я ударил по его правому стабилизатору заявил Куляпин

При таране советский летчик так повредил свой самолет, что был вынужден катапультироваться.

Купол раскрылся. Я хотел посмотреть, где товарищ, который заставил меня на парашюте спускаться. Посмотрел вверх — его нет. Вниз – вижу, что он крутится. То есть либо крутая спираль, либо плоский штопор… Из этих положений, я понял, что он не выведет [самолет]. Я понял, что он все равно упадет отметил он

Идентифицировать в тот момент самолет-нарушитель было сложно. В своих воспоминаниях летчик отмечает, что он был похож на советский Ил-18 – также четыре двигателя, только не было иллюминаторов, это транспортный вариант.

Куляпин предположил, почему самолет нарушил границу.

Я думаю, что он просто уходил от театра боевых действий [ирано-иракской войны]. Там фронт где-то рядышком проходил. Могли сбить заключил летчик

Ранее адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах Владимир Комоедов назвал причину крушения самолета Ту-154 над Черным морем в 2001 году.