Сбивший "Герань" украинский МиГ-29 попал в облако ее обломков и загорелся

Сбивший дрон "Герань" украинский МиГ-29 потерпел катастрофу Сбивший "Герань" украинский МиГ-29 попал в облако ее обломков и загорелся

Москва8 окт Вести.Украинский истребитель МиГ-29 получил повреждения и загорелся в результате попытки перехвата российского реактивного беспилотника "Герань-4". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

На видеозаписи — МиГ-29 на низкой высоте догоняет дрон и открывает огонь из встроенной пушки. После попадания "Герань-4" детонирует прямо перед истребителем, и тот проходит через облако пламени и осколков. За самолетом тянется шлейф черного дыма.

Интернет-пользователи в комментариях под роликом предположили, что повреждения возникли из-за того, что самолет пролетел через зону поражения беспилотника.

Реактивный беспилотник "Герань-4" способен развивать скорость свыше 500 км/ч и имеет боевую часть массой примерно 50 килограммов. Перехват реактивных дронов истребителями возможен, однако требует от летчика точного расчета дистанции и своевременного маневра после поражения цели.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара с применением БПЛА "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов. Цель располагалась в порту Черноморск Одесской области.

7 октября в ведомстве сообщили об ударе Вооруженных сил России по заводу безэкипажных катеров украинской армии в одесском порту Измаил.