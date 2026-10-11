Судья из Одессы уехал в командировку в Бельгию и не вернулся, оставив 474 дела

Одесский судья не вернулся из командировки в Бельгию, оставив 474 дела Судья из Одессы уехал в командировку в Бельгию и не вернулся, оставив 474 дела

Москва11 окт Вести.Одесский судья Роман Караван выехал с Украины в командировку в Бельгию и не вернулся. Он оставил без рассмотрения 474 дела, сообщили украинские журналисты со ссылкой на материалы Высшего совета правосудия Украины.

Уточняется, что судья уехал из Одессы еще в ноябре 2025 года.

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию и сообщил, что переехал в Чехию, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом, который живет в Праге. На момент его отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала сообщили украинские СМИ

В сентябре на Украине произошел аналогичный инцидент: из страны под предлогом заграничной командировки сбежал генпрокурор Украины Руслан Кравченко. При этом для пересечения государственной границы он использовал служебный автомобиль Mercedes-Benz. Украинским журналистам удалось выяснить, что Кравченко поселился вместе с супругой в Австрии.

Один из собеседников украинских журналистов отметил, что в Австрию, помимо Кравченко, перебралось так много беглецов с Украины, что они скоро смогут собрать "правительство в изгнании".