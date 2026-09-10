В Белгородской области один мирный житель погиб и шесть ранены при атаках ВСУ

Один человек погиб и шесть пострадали при обстрелах Белгородской области В Белгородской области один мирный житель погиб и шесть ранены при атаках ВСУ

Москва10 сен Вести.На территории Белгородской области произошли новые атаки со стороны Украины. В результате них один мирный житель региона погиб и шесть получили ранения, сообщает местный оперштаб.

Трагический случай произошел в городе Новый Оскол. На одном из городских предприятий сдетонировал беспилотник, от чего мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью.

Там же два человека получили множественные осколочные ранения и одной женщине диагностировали акуборатравму.

В городе Грайвороне и селе Герасимовке осколочные ранения получили еще трое. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.