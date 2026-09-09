Москва9 сенВести.В Мурманской области выясняют обстоятельства падения автомобиля с крутого склона, в результате чего погиб один человек и еще трое были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.
Инцидент произошел 8 сентября в 23.40 мск на 18-м километре автоподъезда к селу Териберка. По предварительным данным, автомобиль Ford Explorer съехал с дороги и упал с обрыва.
В результате ДТП пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, один – погибговорится в сообщении
Прибывшие на место спасатели деблокировали зажатых в салоне людей.
Обстоятельства произошедшего выясняет Госавтоинспекция.