Машина упала в обрыв по пути в Териберку, погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали при падении машины в обрыв под Мурманском Машина упала в обрыв по пути в Териберку, погиб один человек

Москва9 сен Вести.В Мурманской области выясняют обстоятельства падения автомобиля с крутого склона, в результате чего погиб один человек и еще трое были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.

Инцидент произошел 8 сентября в 23.40 мск на 18-м километре автоподъезда к селу Териберка. По предварительным данным, автомобиль Ford Explorer съехал с дороги и упал с обрыва.

В результате ДТП пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, один – погиб говорится в сообщении

Прибывшие на место спасатели деблокировали зажатых в салоне людей.

Обстоятельства произошедшего выясняет Госавтоинспекция.