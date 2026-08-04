Один из героев ЧМ-2026 Возинья официально стал игроком чилийского "Коло-Коло" Чилийский "Коло-Коло" объявил о контракте с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей

Москва4 авг Вести.Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одним из героев прошедшего в США, Мексике и Канаде чемпионата мира по футболу, стал игроком "Коло-Коло", сообщается в официальном аккаунте чилийского клуба в соцсети X.

Сроки контракта с 40-летним голкипером не уточняются, но, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца 2026 года. Последним клубом Возиньи был португальский "Шавиш", его вратарь покинул перед стартом чемпионата мира, поехав на турнир в статусе свободного агента.

Возинья провел в составе сборной Кабо-Верде на мундиале 2026 года четыре матча и помог африканской команде добраться до 1/16 финала турнира. В борьбе за выход в 1/8 финала команда Кабо-Верде уступила сборной Аргентины в дополнительное время - 2:3.

Возинья отыграл на чемпионате мира два "сухих" матча, один из которых - против будущих чемпионов из сборной Испании (0:0). Голкипер вошел в состав символической сборной турнира по версии официального сайта Международной федерации футбола (ФИФА).

Также Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по числу подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). До турнира у него было не более 50 тысяч подписчиков, а после турнира их число перевалило за 20 млн.

"Коло-Коло" - самый титулованный чилийский клуб. Команда является 33-кратным чемпионом страны, а также обладателем главного южноамериканского клубного трофея - Кубка Либертадорес (1991 год).