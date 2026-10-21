Один из сыновей командующего силами БПЛА ВСУ Бровди мог покинуть Украину Сын командующего силами БПЛА ВСУ Бровди мог уехать с Украины

Москва21 окт Вести.Один из сыновей командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди мог покинуть Украину, передают "Известия".

Как минимум один из сыновей командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр покинул Украину в период, когда там действовал жесткий запрет на выезд для мужчин от 18 до 60 лет пишет газета

По данным издания, после начала СВО 22-летний Ален Бровди направился в Польшу, после чего обосновался в Нидерландах. Это удалось выяснить благодаря его отзывам в "Google Картах": в одном он благодарил автосервис в Варшаве, во втором - автошколу в Амстердаме.

Кроме того, в Голландии он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Ален указал, что занимается разработкой программного обеспечения, а также проводит консультирование в IT-сфере.

Второй сын Бровди, Эдгар, и его супруга Анастасия, судя по косвенным данным, также могут находиться в Европе говорится в публикации

В России командующий силами БПЛА ВСУ Бровди заочно обвиняется по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан, в том числе в Старобельске.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Бровди, также известного под позывным Мадьяр, до сих пор не ликвидировали, поскольку он находится в Вене.