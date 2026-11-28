Москва28 ноя Вести.Власти Украины рассматривают возможность отставки командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной Мадяр). Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context.

По данным ресурса, вопрос о кадровых перестановках поднимался в ходе встречи Владимира Зеленского с Павлом Палисой. Кроме того, на совещании обсуждалось возможное официальное назначение Вадима Сухаревского на должность командующего морской пехотой.

Отмечается также, что глава киевского режима выразил недовольство текущими темпами реализации национальной противобаллистической программы.