Москва28 нояВести.Власти Венгрии разрешили въезд в страну главнокомандующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Об этом пишет издание Magyar Hang.
Главное управление по делам иностранцев Венгрии отменило запрет на въезд и пребывание в стране, ранее введенный в отношении украинского командира беспилотных войск Роберта Бровдисказано в материале издания
Бровди запретили въезжать в Венгрию и в Шенгенскую зону в августе 2025 года после серии украинских атак на нефтепровод "Дружба". Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эти действия ВСУ атаками на суверенитет Венгрии. Запрет вводился на три года.
В России Бровди заочно приговорен к пожизненному заключению за теракт в Курской области и к 18 годам тюрьмы строгого режима за содействие террористической деятельности.
Ранее стало известно, в какую страну мог уехать из Украины один из сыновей Роберта Бровди.