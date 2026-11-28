Венгрия сняла запрет на въезд в страну главкому БПЛА ВСУ Бровди Власти Венгрии разрешили командующему силами БПЛА Украины Бровди въезд в страну

Москва28 ноя Вести.Власти Венгрии разрешили въезд в страну главнокомандующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Об этом пишет издание Magyar Hang.

Главное управление по делам иностранцев Венгрии отменило запрет на въезд и пребывание в стране, ранее введенный в отношении украинского командира беспилотных войск Роберта Бровди сказано в материале издания

Бровди запретили въезжать в Венгрию и в Шенгенскую зону в августе 2025 года после серии украинских атак на нефтепровод "Дружба". Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эти действия ВСУ атаками на суверенитет Венгрии. Запрет вводился на три года.

В России Бровди заочно приговорен к пожизненному заключению за теракт в Курской области и к 18 годам тюрьмы строгого режима за содействие террористической деятельности.

Ранее стало известно, в какую страну мог уехать из Украины один из сыновей Роберта Бровди.