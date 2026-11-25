Военный самолет повернул в сторону Украины после полетов в Берлин, Осло и Краков

Военный борт ВСУ, посетивший Берлин, Осло и Краков, полетел на Украину Военный самолет повернул в сторону Украины после полетов в Берлин, Осло и Краков

Москва25 ноя Вести.Военно-транспортный самолет Ан-26, находящийся в распоряжении Вооруженных сил Украины, направился в сторону границы после совершения рейсов в европейские города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания полетов в реальном времени Flightradar24.

Согласно полетной информации, борт с номером 89451 вылетел из Кракова и взял курс на восток. В районе границы Польши с Украиной отметка самолета исчезла с экранов систем контроля.

Причины отключения транспондера не уточняются.

Ранее этот самолет в течение трех дней совершил последовательные перелеты с посещением Берлина, Осло и Кракова.