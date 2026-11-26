ТАСС: самолет ВСУ прилетел в Варшаву с закрытого аэродрома во Львове

СМИ: самолет ВСУ прилетел в Варшаву с закрытого аэродрома во Львове ТАСС: самолет ВСУ прилетел в Варшаву с закрытого аэродрома во Львове

Москва26 ноя Вести.В Варшаву прилетел транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник утром в четверг, 26 ноября.

По его данным, Ан-26 прибыл с закрытого аэродрома во Львове.

Самолет Ан-26, используемый ВСУ, прилетел в Варшаву из Львова несмотря на то, что львовский аэродром закрыт, равно как закрыто и все воздушное пространство Украины сказал он

По словам источника, самолет, о котором идет речь, был введен в эксплуатацию в 1996 году и является одним из самых "молодых" среди данного типа.

Цель прибытия самолета не уточняется.