Самолет ВСУ летал в европейские столицы с закрытого аэродрома во Львове Борт ВСУ совершил перелеты в Берлин, Осло и Краков

Москва25 ноя Вести.Транспортный самолет Ан-26, эксплуатируемый Вооруженными силами Украины, совершил перелеты из Львова в Берлин и Осло, а затем в Краков. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет вылетел с аэродрома во Львове, несмотря на закрытие аэропорта и воздушного пространства Украины. Из Берлина борт отправился в Осло. Накануне самолет прибыл в Краков, где остается до настоящего времени, сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-26… слетал отсюда в Берлин, откуда затем отправился в Осло, где пробыл почти сутки приводит агентство слова источника

Ан-26 был введен в эксплуатацию в феврале 1976 года. Последний раз до нынешнего маршрута самолет поднимался в воздух 17 ноября 2026 года. Тогда он совершил перелет в Брюссель и спустя несколько часов вернулся во Львов, уточнил собеседник агентства.

Ранее борт также фиксировали на маршруте Львов – Роттердам – Брюссель – Львов.

Источник отметил, что транспортные самолеты периодически выполняют рейсы с аэродрома во Львове за границу и обратно. Кроме того, вылеты и прилеты транспортной авиации, преимущественно самолетов Ан-26 и Ан-12, периодически фиксируются в закрытом аэропорту Черновцов. Легкомоторные самолеты в 2026 году неоднократно замечали в районе аэропорта Ужгорода.