Самолет ВВС Словакии дважды за день пролетел у Калининградской области

Самолет ВВС Словакии дважды пролетел недалеко от Калининграда Самолет ВВС Словакии дважды за день пролетел у Калининградской области

Москва25 окт Вести.Тактический военно-транспортный самолет ВВС Словакии Alenia C-27J Spartan второй раз за день пролетел около Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

C-27J вылетел из Литвы около 13.28 мск. Уже в 13.57 мск борт находился у границы Польши — примерно в 150 км от Калининградской области. Конечным пунктом назначения самолета является итальянская Пиза.

Ранее в воскресенье, 25 октября, C-27J уже приближался к Калининградской области.

17 октября сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II более двух часов кружил над Латвией и Эстонией у границы с Россией.