Один из основателей наркоплатформы Hydra осужден в Перми

Одного из создателей ресурса по продаже наркотиков Hydra приговорили к 10 годам Один из основателей наркоплатформы Hydra осужден в Перми

Москва17 ноя Вести.В Перми суд приговорил одного из создателей крупнейшего русскоязычного онлайн-ресурса по продаже наркотиков Hydra к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил признать <…> виновным, назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафу в размере 4 млн 800 тыс. рублей. Местом отбывания определить исправительную колонию строгого режима говорится в сообщении

По данным следствия, житель Москвы, чью виновность в создании платформы Hydra удалось доказать, в 2015 году принимал активное участие в создании торговой площадки, которая до 2022 года действовала в даркнете. На базе Hydra работали свыше 19 тыс. виртуальных магазинов, где сбывали наркотические вещества. В процессе деятельности преступного сообщества было легализовано свыше 1 млрд рублей преступных доходов.

В 2022 году в ходе международной полицейской операции были обнаружены и изъяты серверы, обеспечивавшие работу Hydra. Также задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении одного из создателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra.