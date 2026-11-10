Москва10 ноя Вести.Одним из ключевых администраторов онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra мог быть мелкий предприниматель и торговец мебелью, а бухгалтерами – бывший сотрудник мэрии Хабаровска и техник магазина по продаже электроники. Об этом узнали "Известия", изучив материалы судебного процесса.

Имена предполагаемых участников преступной группы озвучили на суде по делу Алексей Байкова, который, по версии следствия, является организатором наркомаркетплейса Hydra вместе с неким Алексеем Корниенко.

Финансовую отчетность вел некто Веревкин, еще один член Савонин отвечал за обмен криптовалюты на наличные деньги.

Предполагаемый организатор наркошопа Алексей Корниенко 1984 года рождения родом из Смоленской области. Он работал в продажах, а потом и в разное время владел долями в нескольких компаниях. На его супругу оформлена квартира в столичном ЖК "Садовые кварталы", где также жил Байков.

Корниенко уехал из России через два года после закрытия наркошопа. С 2024 года мужчина находится в федеральном и международном розыске.

Предполагаемый бухгалтер Hydra идентифицирован "Известиями" как Владимир Юрьевич Веревкин. До 2015 года он работал в администрации Хабаровска, где занимался информационной безопасностью. По версии следствия, он готовил отчетность о движении денежных средств и криптовалютных активов площадки. Веревкин также находится в федеральном розыске отмечается в сообщении

Роман Савонин разыскивается по аналогичным статьям. В подмосковном Красногорске он был зарегистрирован в одном доме с женой Байкова.

Ранее сообщалось, что МВД завершило расследование дела против сооснователя наркоплощадки Hydra.