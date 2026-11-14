У получившего срок в России за наркоторговлю были украинские документы

У осужденного в России за наркоторговлю нашли удостоверение МВД Украины У получившего срок в России за наркоторговлю были украинские документы

Москва14 ноя Вести.У Станислава Моисеева, который в декабре 2024 года был приговорен в России к пожизненному сроку по делу крупнейшего на платформе Hydra наркошопа ХТС, при задержании обнаружили украинские документы, сообщает RT со ссылкой на судебные документы.

В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находился паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича... Из центральной консоли изъяли удостоверение МВС (Министерства внутренних дел – прим. ред.) Украины на имя Моисеева Станислава говорится в материалах дела

По данным бывшего начальника 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД полковника в отставке Сергея Пелиха, Моисеев работал на наркоторговца из Санкт-Петербурга Александра Кузнецова, который фактически был сооснователем наркошопа ХТС. Он сбежал на Украину и получил там статус беженца. По сведениям RT, высокопоставленные сотрудники СБУ вымогали у Кузнецова миллион долларов за невыдачу России.

Адвокат, представлявший интересы Моисеева в суде, подтвердил информацию о том, что у его подзащитного было украинское гражданство.