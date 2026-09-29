Офис генсека ООН: будем помогать урегулированию по Украине "везде, где сможем"

Офис генсека ООН заверил, что будет помогать миру на Украине "везде, где сможет" Офис генсека ООН: будем помогать урегулированию по Украине "везде, где сможем"

Москва29 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Атониу Гутерриш будет содействовать урегулированию конфликта на Украине везде, где сможет. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, действия генсека будут соответствовать резолюциям Генассамблеи ООН, международному праву и принципу территориальной целостности Украины.

Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет заявил Дюжаррик в ходе брифинга

Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошли закрытые встречи между делегациями различных стран, посвященные урегулированию конфликта на Украине.