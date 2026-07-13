Росавиация ввела ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара

Ограничены полеты в Геленджике и Краснодаре Росавиация ввела ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара

Москва13 июл Вести.Временно ограничены полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара говорится в сообщении

В связи с ограничениями в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.

Росавиация напоминает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.