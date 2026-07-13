Москва13 июлВести.Временно ограничены полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодараговорится в сообщении
В связи с ограничениями в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.
Росавиация напоминает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.