Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", назвал убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани огромной ошибкой. Глава государства отметил, что лично знал погибшего и высоко оценивал его качества.

Это огромная ошибка. Несмотря ни на что, господин Лариджани, с которым я лично был хорошо знаком, был очень позитивно настроенным человеком и готовым к поиску взаимоприемлемых компромиссов, конечно же, в первую очередь в интересах иранского народа. Поэтому это — помимо всяких правовых оценок — ошибка. Потому что такой человек был бы нужен для поиска компромиссов и решений, которые могли бы привести к миру в зоне Персидского залива сказал Путин

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства Исламской Республики. 17 марта стало известно об убийстве Лариджани. Ранее Путин назвал его человеком, с которым действительно можно было договариваться.