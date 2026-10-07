Москва7 окт Вести.Причиной агрессивного поведения медведей в Бурятии стал неурожай ягод, которые составляют основу медвежьего рациона. Об этом сообщил охотовед Анатолий Тютрин, передает ТАСС.

По его мнению, экосистема серьезно пострадала от лесных пожаров прошлых лет.

Бруснику редко где можно увидеть сейчас. Смородины, черники, которую ест медведь, нет. А что произошло? Были большие пожары, они сильно повлияли на экологию Бурятии отметил Тютрин

Кроме того, по его словам, в этом году ситуацию усугубили весенние заморозки, которые уничтожили урожай черемши и кедровой шишки. Тютрин добавил, что сокращение числа сборщиков дикоросов также указывает на отсутствие ягод в лесах.