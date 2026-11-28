Около 12 млрд евро на поддержку Украины заложили в бюджет Германии на 2027 год Deutschlandfunk: ФРГ заложила в бюджет 11,6 млрд евро на поддержку Украины

Москва28 ноя Вести.Федеральный бюджет Германии на 2027 год, который утвердил бундестаг, предусматривает выделение средств на поддержку Украины в размере 11,6 миллиарда евро. Это следует из сообщения радиостанции Deutschlandfunk.

Федеральный бюджет Германии на 2027 год был утвержден в пятницу, 27 ноября, путем голосования. Общие расходы, как следует из материала, превысят 556 млрд евро. Основной оборонный бюджет увеличится до 109,7 млрд евро, из специального фонда для вооруженных сил поступят еще 29,6 млрд евро.

На поддержку Украины предусмотрено 11,6 миллиарда евро сообщила Deutschlandfunk

Совокупные оборонные расходы Германии по всем статьям достигнут почти 140 млрд евро, следует из материала радиостанции. Этот показатель, как отмечается, стал рекордным со времен окончания Холодной войны.