Москва17 нояВести.Республиканцы планируют выделить в 2027 году $129 млн на безопасность Украины, следует из опубликованного законопроекта.
129 миллионов долларов на обеспечение безопасности Украиныговорится в документе
Также известно, что на помощь в возвращении украинских детей хотят выделить 30 миллионов долларов.
Кроме того, республиканцы предложили заложить на оборону Штатов рекордную сумму почти в $1,1 триллиона.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине средства, которые предназначены для закупки беспилотников, ракет и систем раннего предупреждения.