Республиканцы предложили выделить Украине $129 млн на безопасность в 2027 году

В проект бюджета США заложили $129 млн на безопасность Украины Республиканцы предложили выделить Украине $129 млн на безопасность в 2027 году

Москва17 ноя Вести.Республиканцы планируют выделить в 2027 году $129 млн на безопасность Украины, следует из опубликованного законопроекта.

129 миллионов долларов на обеспечение безопасности Украины говорится в документе

Также известно, что на помощь в возвращении украинских детей хотят выделить 30 миллионов долларов.

Кроме того, республиканцы предложили заложить на оборону Штатов рекордную сумму почти в $1,1 триллиона.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине средства, которые предназначены для закупки беспилотников, ракет и систем раннего предупреждения.