Москва17 нояВести.Республиканцы в 2027 году предложили выделить $300 миллионов на противодействие России, следует из опубликованного законопроекта.
Основные положения законопроекта: … 300 миллионов долларов на фонд противодействия влиянию Россииследует из документа
Кроме того, $45 миллионов предлагается выделить на новый фонд противодействию тех, кто поддерживает Иран. Еще 55 миллионов - на поддержку демократии и реформ в Иране.
Отдельное внимание в документе уделено Китаю. На противодействие стране предложили выделить 1,8 миллиарда долларов. Авторы законопроекта хотят также заложить $300 миллионов на иностранную военную помощь Тайваню и 100 миллионов для Филиппин.
Ранее стало известно, сколько денег планируют заложить для военной помощи Украине.