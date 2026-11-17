Республиканцы заложили миллиарды на противодействие Китаю и России Республиканцы предложили выделить $2,1 млрд на сдерживание Китая и России

Москва17 ноя Вести.Республиканцы в 2027 году предложили выделить $300 миллионов на противодействие России, следует из опубликованного законопроекта.

Основные положения законопроекта: … 300 миллионов долларов на фонд противодействия влиянию России следует из документа

Кроме того, $45 миллионов предлагается выделить на новый фонд противодействию тех, кто поддерживает Иран. Еще 55 миллионов - на поддержку демократии и реформ в Иране.

Отдельное внимание в документе уделено Китаю. На противодействие стране предложили выделить 1,8 миллиарда долларов. Авторы законопроекта хотят также заложить $300 миллионов на иностранную военную помощь Тайваню и 100 миллионов для Филиппин.

Ранее стало известно, сколько денег планируют заложить для военной помощи Украине.