Москва19 окт Вести.В Палате представителей США растет число республиканцев, требующих от главы Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкционную политику в отношении России. В противном случае они угрожают заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, пишет газета The Hill.

Авторы материала отмечают, что Белый дом добивается согласия конгрессменов на выделение не менее 350 млрд долларов на новые военные расходы. Однако часть республиканцев недовольна договоренностями Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Минфин США вывел такие поставки из-под санкций до апреля 2027 года.

Еще одним поводом для недовольства однопартийцев Трампа стало ограничение на использование Украиной спутниковых систем, говорится в публикации.

Ранее Трамп решил использовать 60‑дневный срок для оценки последствий возможных санкций против РФ. Он хочет просчитать, как антироссийские санкции и связанные с ними пошлины для других стран скажутся на американской и мировой экономике.