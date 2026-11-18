Республиканцы хотят убрать из бюджета США пункты о поддержке Украины NBC: республиканцы добиваются сокращения помощи Украине

Москва18 ноя Вести.Республиканцы в Палате представителей Конгресса США подготовили законопроект, предусматривающий сокращение поддержки Украины и запрет на точечные санкции против России. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Спикер палаты представителей Майкл Джонсон и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст собираются исключить из Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону ряд положений о поддержке Украины. Законопроект предусматривает отмену обмена разведданными, расширения военной помощи Киеву и точечных санкций против России говорится в материале

Ожидается, что полный текст законопроекта будет согласован в начале декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что переговоры о новом оборонном бюджете США зашли в тупик, поскольку расходы были превышены на 47 млрд долларов из-за конфликта с Ираном.