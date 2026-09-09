Москва9 сен Вести.Суперсервисом "Рождение ребенка" с момента его запуска в 2022 году воспользовались 1,5 миллиона российский матерей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Виталий Колесников.

По его словам, доля родителей, которые не приходят за бумажным свидетельством о рождении ребенка в первый месяц, сегодня составляет 10% и продолжает расти.

На основании электронного медицинского свидетельства о рождении, которое дает Минздрав в нашу систему… и на основании ее заявления на портале "Госуслуги" о том, что она хочет зарегистрировать рождение ребенка. Мы, собственно говоря, при согласии мужа на имя ребенка в электронном виде выдаем прямо запись о рождении ребенка. Воспользовалась уже такой опцией порядка полутора миллионов молодых мам рассказал Колесников

Суперсервис "Рождения ребенка" работает на основе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния ("ЕГР ЗАГС").