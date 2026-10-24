Около 400 калининградских предпринимателей в год получают поддержку экспорта Калининградские предприниматели ежегодно обращаются в Центр поддержки экспорта

Москва24 окт Вести.Около 400 предпринимателей Калининградской области ежегодно обращаются в Центр поддержки экспорта за содействием в расширении бизнеса за рубеж. Об этом сообщили организаторы конференции "Особенности выхода калининградских компаний на экспорт", передает ТАСС.

Бизнес-миссия центра заключается в комплексной поддержке местных компаний малого и среднего бизнеса при выходе на международные рынки.

Ежегодно около 400 предпринимателей обращаются в Центр поддержки экспорта Калининградской области. Здесь можно получить консультацию, помощь в поиске зарубежных партнеров, организации деловых встреч и участии в международных выставках говорится в сообщении

Отмечается, что Центр поддержки экспорта региона компенсирует часть затрат компаний на участие в международных выставках.

В 2026 году компании из Калининградской области смогли представить свою продукцию зарубежным партнерам на выставках в Марокко, Саудовской Аравии и Белоруссии. До конца года состоятся выставки в Дубае, Ираке и Казахстане. Также в центре рассказали, что активно развивается сотрудничество калининградских предпринимателей с Китаем и Алжиром.