Москва24 октВести.Около 400 предпринимателей Калининградской области ежегодно обращаются в Центр поддержки экспорта за содействием в расширении бизнеса за рубеж. Об этом сообщили организаторы конференции "Особенности выхода калининградских компаний на экспорт", передает ТАСС.
Бизнес-миссия центра заключается в комплексной поддержке местных компаний малого и среднего бизнеса при выходе на международные рынки.
Ежегодно около 400 предпринимателей обращаются в Центр поддержки экспорта Калининградской области. Здесь можно получить консультацию, помощь в поиске зарубежных партнеров, организации деловых встреч и участии в международных выставкахговорится в сообщении
Отмечается, что Центр поддержки экспорта региона компенсирует часть затрат компаний на участие в международных выставках.
В 2026 году компании из Калининградской области смогли представить свою продукцию зарубежным партнерам на выставках в Марокко, Саудовской Аравии и Белоруссии. До конца года состоятся выставки в Дубае, Ираке и Казахстане. Также в центре рассказали, что активно развивается сотрудничество калининградских предпринимателей с Китаем и Алжиром.