В Госдуме заявили, что порядка 5 млн россиян сняли самозапрет на кредиты

Около 5 млн россиян решили, что им все-таки не нужен самозапрет на кредиты В Госдуме заявили, что порядка 5 млн россиян сняли самозапрет на кредиты

Москва27 ноя Вести.Порядка 4-5 млн российских граждан, установивших самозапрет на оформление кредитов, отказались от него через некоторое время, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, уже свыше 27 млн граждан установили самозапрет на получение кредитов.

Но цифра постоянно движется, есть люди, которые вдруг передумали … Сняли самозапрет… около 4-5 млн граждан сказал глава думского комитета на конференции во Владивостоке

Возможность установить самозапрет через портал "Госуслуги" появилась 1 марта 2025 года. Ограничения распространяются на потребительские кредиты и займы и могут быть как полными, так и частичными. Например, граждане могут запретить только дистанционное оформление кредитов.

Ранее стало известно, что россияне готовы отменить самозапрет на кредиты ради крупных покупок, оформления ипотеки, автокредита и непредвиденных трат. В этих случаях самозапрет готовы снять 32% граждан.