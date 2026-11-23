Москва23 нояВести.В России уже около 100 тысяч человек добровольно ограничили себе участие в азартных играх. Об этом агентству РИА Новости рассказал исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.
С 1 сентября текущего года у россиян появилась возможность добровольно запрещать себе участвовать в азартных играх. Заявление на такой самозапрет подают через "Госуслуги" или в МФЦ, минимальный срок - 12 месяцев. После внесения гражданина в перечень у него не принимают ставки и интерактивные ставки, а также не пускают в игорные заведения.
С 1 сентября заработал закон о самоограничениях... Я знаю, что порядка 100 тысяч человек себя ограничило... Я думаю, что как обычно это проявляется, это первый всплеск, я не ожидаю, что эта цифра существенно вырастетсказал Дмитрий Анфиногенов
Закон распространяет самозапрет на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.
Анфиногенов отметил, что ограничение распространяется и на другие мероприятия, включая событийные – к примеру, концерты, которые проходят на территории игорных зон.
В России азартные игры разрешены только в специальных игорных зонах.