Порядка 100 тысяч россиян оформили самозапрет на азартные игры с начала сентября

Около 100 тысяч россиян ограничили себе участие в азартных играх с 1 сентября Порядка 100 тысяч россиян оформили самозапрет на азартные игры с начала сентября

Москва23 ноя Вести.В России уже около 100 тысяч человек добровольно ограничили себе участие в азартных играх. Об этом агентству РИА Новости рассказал исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

С 1 сентября текущего года у россиян появилась возможность добровольно запрещать себе участвовать в азартных играх. Заявление на такой самозапрет подают через "Госуслуги" или в МФЦ, минимальный срок - 12 месяцев. После внесения гражданина в перечень у него не принимают ставки и интерактивные ставки, а также не пускают в игорные заведения.

С 1 сентября заработал закон о самоограничениях... Я знаю, что порядка 100 тысяч человек себя ограничило... Я думаю, что как обычно это проявляется, это первый всплеск, я не ожидаю, что эта цифра существенно вырастет сказал Дмитрий Анфиногенов

Закон распространяет самозапрет на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.

Анфиногенов отметил, что ограничение распространяется и на другие мероприятия, включая событийные – к примеру, концерты, которые проходят на территории игорных зон.

В России азартные игры разрешены только в специальных игорных зонах.