Участники субботника в Ингушетии собрали с берегов Сунжи 700 мешков мусора

Около 700 мешков мусора собрали на субботнике с берегов реки Сунжа в Ингушетии Участники субботника в Ингушетии собрали с берегов Сунжи 700 мешков мусора

Москва4 июл Вести.Участники первого из серии субботников, объявленных в Республике Ингушетия, собрали с берегов реки Сунжа 700 мешков мусора, сообщила пресс-служба минприроды региона в мессенджере МАХ.

700 мешков мусора — именно столько удалось собрать с берегов реки Сунжи всего за несколько часов. Это результат первого дня масштабного цикла республиканских субботников. И впереди еще большая работа написали в пресс-службе

Участники очистили береговую линию в течение нескольких часов.

В Минприроды Ингушетии уточнили, что акция стала первым этапом серии экологических субботников. Итоги экологической кампании подведут после завершения всех запланированных мероприятий.