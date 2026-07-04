Москва4 июлВести.Участники первого из серии субботников, объявленных в Республике Ингушетия, собрали с берегов реки Сунжа 700 мешков мусора, сообщила пресс-служба минприроды региона в мессенджере МАХ.
700 мешков мусора — именно столько удалось собрать с берегов реки Сунжи всего за несколько часов. Это результат первого дня масштабного цикла республиканских субботников. И впереди еще большая работанаписали в пресс-службе
Участники очистили береговую линию в течение нескольких часов.
В Минприроды Ингушетии уточнили, что акция стала первым этапом серии экологических субботников. Итоги экологической кампании подведут после завершения всех запланированных мероприятий.