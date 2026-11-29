Москва29 нояВести.Попавшие в окружение в Сумской области военнослужащие 104-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) предъявили командованию ультиматум: они готовы передать данные о местонахождении своих командиров, если их не эвакуируют.
Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ссылаясь на данные радиоперехвата.
По словам собеседника агентства, при попытках добиться эвакуации личный состав получает угрозы со стороны офицеров.
Если ты нас не вытянешь, мы пойдем к русским в плен! Обещаю, что сдам, где вы сидите, чтобы вас разбилиследует из радиоперехвата с украинских позиций
Командиры, в свою очередь, пригрозили самостоятельно разбить позиции нелояльных боевиков ВСУ до подхода подразделений российской армии.
Ранее взятый в плен российскими бойцами солдат ВСУ рассказал об обмане командования по поводу окружения в районе Краматорска.