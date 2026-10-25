Октябрь 2026 г. войдет в тройку самых теплых месяцев, но не станет рекордным Октябрь войдет в тройку самых теплых месяцев, но не поставит рекорд

Москва25 окт Вести.Октябрь этого года войдет в тройку самых теплых месяцев за все время, но вряд ли станет рекордсменом. Такой оценкой в своей авторской колонке для ИС "Вести" поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что к концу октября погода испортится.

Под финал октября атмосфера затрещит по швам, резко перестраивая циркуляцию, произойдет перелом, и погода уже не вернется к прежнему состоянию. Дело в том, что циклоны прорвут блокаду, и антициклональный "щит" будет взломан, его изобары - разомкнутся. Погода постепенно испортится, особенно к субботе хлынут "полчища" дождевых туч, ветры развернутся с южных на северные румбы, и начнется понижение температуры воздуха. В четверг и пятницу по ночам от плюс 4 до плюс 7, в дневные часы плюс 7 - плюс 10, в пасмурные выходные максимальная температура уже не превысит плюс 5 - плюс 8. Тем не менее, октябрь войдет в тройку самых теплых за всю метеоисторию, но вряд ли станет рекордсменом написал Тишковец

Больше о температурных изменениях октября – в авторской колонке Евгения Тишковца.