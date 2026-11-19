Москва19 ноя Вести.Современное украинское руководство действует по формуле, которая звучит как "нацистская власть - это бандеровская власть и минус электрификация всей страны". Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

По его словам, проблема не ограничивается разрушением энергосистемы. Есть вопросы к расходованию денег, выделенных ЕС на строительство защитных сооружений для энергообъектов.

[Владимир] Ленин когда-то в своей работе сказал, что "коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны". А [глава киевского режима Владимир] Зеленский сказал: их нацистская власть - это бандеровская власть и минус электрификация всей страны. То есть … 800 млн выделили, 700 млн – украли. Затем 2 млрд выделили и так далее. Знаете, кто сегодня сидит пожизненно за это? Крокодил! Пришли же эти [зоо]защитники, изъяли [животное] и пожизненно [отправили] куда? В зоопарк! Спасли крокодила! А эти [коррупционеры] не будут сидеть [в тюрьме], хозяин [крокодила] - на свободе. … Это ж так принято - европейский стандарт. Так вот, крокодил сел [за хищения] пожизненно проиллюстрировал Олейник

В ноябре киевского бизнесмена Владислава Соколова заподозрили в хищении 1,89 миллиарда гривен. По данным украинских СМИ, деньги, выделенные на строительство защитных сооружений, пошли на строительство пентхауса, покупку и содержание террариума с крокодилом. В результате расследования животное направили в зоопарк. Соколову обвинений не предъявили, бизнесмен остался на свободе.