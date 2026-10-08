Москва8 окт Вести.Работа украинского искусственного интеллекта (ИИ), нацеленного на устранение беспилотников, напоминает сюжет фильма "Свадьба в Малиновке". Такое сравнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" привел депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Юрист подчеркнул, что гибель украинского народа будет полностью на совести Владимира Зеленского.

Вот эти все вещи, связанные и с гибелью людей, это на совести Зеленского… Вот, например, они в последнее время поставили… около десяти автоматизированных систем, да, которые связаны с работой искусственного интеллекта в Киеве. Это пушки, которые работают для того, чтобы сбивать беспилотники, и сразу написали: "Отходите от окон". И мне это напомнило сюжет фильма "Свадьба в Малиновке", помните, у пана атамана семь пулеметов, один там обменял на шаровары, один по своим стреляет… но сразу предупреждают: "Отходите от окон"