Александр Карелин посоветовал не делать глупостей при встрече с медведем

Олимпийский чемпион Карелин рассказал, что не надо делать при встрече с медведем Александр Карелин посоветовал не делать глупостей при встрече с медведем

Москва13 окт Вести.Трехкратный олимпийский чемпион Герой России Александр Карелин посоветовал не делать глупостей при встрече с медведем.

Не делать глупостей - самое главное. Во-первых, не ходить в неурочное время. Во-вторых, не искушать судьбу. В-третьих, быть готовым и не проявлять излишнюю смелость. Делать то, что рекомендует уполномоченная служба сказал Карелин агентству ТАСС

Александра Карелина во всем мире называют Русским Медведем за его феноменальную силу и непобедимость на борцовском ковре.

Ситуация с дикими животными осенью 2026 года остается крайне серьезной, эксперты фиксируют резкий рост выходов хищников к людям.

На отдельных территориях Красноярского края сохраняется опасность выхода медведей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона в мессенджере MAX. По состоянию на 12 октября в рамках мероприятий по регулированию численности добыто 982 бурого медведя.

В Хакасии в рамках регулирования численности ликвидировали более 215 бурых медведей.