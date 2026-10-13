Москва13 октВести.Трехкратный олимпийский чемпион Герой России Александр Карелин посоветовал не делать глупостей при встрече с медведем.
Не делать глупостей - самое главное. Во-первых, не ходить в неурочное время. Во-вторых, не искушать судьбу. В-третьих, быть готовым и не проявлять излишнюю смелость. Делать то, что рекомендует уполномоченная службасказал Карелин агентству ТАСС
Александра Карелина во всем мире называют Русским Медведем за его феноменальную силу и непобедимость на борцовском ковре.
Ситуация с дикими животными осенью 2026 года остается крайне серьезной, эксперты фиксируют резкий рост выходов хищников к людям.
На отдельных территориях Красноярского края сохраняется опасность выхода медведей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона в мессенджере MAX. По состоянию на 12 октября в рамках мероприятий по регулированию численности добыто 982 бурого медведя.
В Хакасии в рамках регулирования численности ликвидировали более 215 бурых медведей.