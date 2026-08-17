Омбудсмен сообщила о здоровье ребенка, пострадавшего от удара ВСУ в Подмосковье Ксения Мишонова: состояние ребенка, пострадавшего от атаки ВСУ, стабильное

Москва17 авг Вести.Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего при атаке БПЛА в Шатуре, стабильное. Об этом ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

15 августа в Шатуре 55-летняя женщина и 9-летний мальчик пострадали при ударах украинских боевиков по Московской области.

По словам Ксении Мишоновой, сейчас ребенок находится в центре Рошаля.

На сегодняшний момент врачам удалось стабилизировать его состояние, жизни ребенка ничего не угрожает. Но было повреждено легкое, очень сложное ранение лица сказала она

Ксения Мишонова выразила сожаление, что под налетами украинских боевиков страдают и гибнут дети.