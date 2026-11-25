Москва25 нояВести.Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев не сможет блокировать песни на русском языке на международных платформах Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube.
В интервью изданию "Апостроф" она объяснила, что западные партнеры считают фильтрацию по языковому признаку дискриминацией.
Западные партнеры смотрят на ситуацию сквозь призму своих мирных протоколов и заявляют, что фильтрация по языковому признаку — это дискриминация… Поэтому просить платформы блокировать песни „по языку“ — тупикприводит ее слова издание
Несмотря на это, Ивановская заявила, что продолжит добиваться блокировки треков на русском языке. Ранее она направляла письмо в головной офис Google с требованием исправить поисковые алгоритмы, которые на украинские запросы выдают результаты на русском. По словам омбудсмена, проблему заметили военные, обратив внимание, что поисковик ориентируется на геолокацию пользователя, а не на язык запроса.