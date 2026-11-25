Омбудсмен Украины заявила, что заблокировать песни на русском невозможно Языковой омбудсмен Украины признала невозможность блокировки песен на русском

Москва25 ноя Вести.Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев не сможет блокировать песни на русском языке на международных платформах Spotify, Deezer, Apple Music и YouTube.

В интервью изданию "Апостроф" она объяснила, что западные партнеры считают фильтрацию по языковому признаку дискриминацией.

Западные партнеры смотрят на ситуацию сквозь призму своих мирных протоколов и заявляют, что фильтрация по языковому признаку — это дискриминация… Поэтому просить платформы блокировать песни „по языку“ — тупик приводит ее слова издание

Несмотря на это, Ивановская заявила, что продолжит добиваться блокировки треков на русском языке. Ранее она направляла письмо в головной офис Google с требованием исправить поисковые алгоритмы, которые на украинские запросы выдают результаты на русском. По словам омбудсмена, проблему заметили военные, обратив внимание, что поисковик ориентируется на геолокацию пользователя, а не на язык запроса.