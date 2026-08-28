Посол Киргизии в Германии пошутил про Гитлера и вспомнил историю киргизов

"Он бы заплакал": посол Киргизии в Германии пошутил про Гитлера Посол Киргизии в Германии пошутил про Гитлера и вспомнил историю киргизов

Москва28 авг Вести.Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев пошутил про Адольфа Гитлера, рассказав об "арийском геноме". На эту тему дипломат написал пост в соцсетях.

По его словам, геном, именуемый "арийским", можно найти только у 18 процентов этнических немцев.

Если бы Гитлер сегодня воскрес и увидел результаты анализа ДНК, он бы заплакал. Думаю, он бы не просто заплакал заявил Текебаев

Кроме того, посол написал о возможных арийских корнях киргизов. Он поделился теорией, согласно которой арийские племена, пришедшие с Запада, смешались с алтайскими народами на Востоке.

Мы условно называем этот народ протокиргизским, то есть древними предками киргизов отметил дипломат

Текебаев также добавил, что нация определяется не биологией, а внутренней идентичностью.