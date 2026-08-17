Москва17 авг Вести.Просмотр экранизаций классических произведений не может заменить чтение книги. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его мнению, во время просмотра кино фантазия не работает, мозг получает плоский и упрощенный материал. А при чтении книги в голове создается картинка. Человек визуализирует описываемые сцены, представляет персонажей.

Я начинаю представлять, как Наташа Ростова у открытого окна произносила свой монолог, который я в школе заучивал, чтоб получить пятерку. А если я не буду знать этого монолога, а мне просто скажут, что она там что-то говорила, признавалась любви — ну и что? Кино — это приближенная версия к первоисточнику, она не дает оснований для фантазии отметил эксперт

Онищенко добавил, что чтение требует активного участия воображения, а просмотр фильма — это более пассивная работа для мозга.