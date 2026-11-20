Москва20 ноя Вести.Пассажиры на борту круизного лайнера Caribbean Princess могли заразиться желудочно-кишечной вирусной инфекцией из-за нарушения технологии приготовления питания на борту, заявил агентству РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

Еще одной причиной могло быть использование в пищу некачественных продуктов, которые хранились с нарушениями, добавил он.

Скорее всего, это желудочно-кишечная инфекция вирусной этиологии, связанная с нарушениями технологий приготовления сказал он

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила о вспышке неизвестного заболевания на круизном лайнере Caribbean Princess, совершающем путешествие по Карибскому морю. Среди основных симптомов у пострадавших отмечаются диарея и рвота. Симптомы выявили у 134 пассажиров и 14 членов экипажа.