Вирусолог Нетесов допустил распространение хантавируса Андес по всему миру

Хантавирус Андес может распространиться по миру Вирусолог Нетесов допустил распространение хантавируса Андес по всему миру

Москва24 окт Вести.Хантавирусы перестают быть экзотическими. Об этом сообщил академик РАН и вирусолог Сергей Нетесов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что вирус Андес (штамм хантавируса), ставший причиной вспышки на круизном лайнере весной 2026 года, может распространиться по миру.

Вирусы, которые вызывают хантавирусный легочный синдром, к сожалению, перестают быть экзотическими. … Мы видим, что этот вирус может разлететься по миру отметил ученый

Вспышка хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. После этого оно направилось в Роттердам.

Позже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка хантавируса, произошедшая в мае на круизном лайнере MV Hondius, завершена.