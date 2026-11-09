Онищенко: одноклассников умершей от менингококка девочки нужно обследовать Онищенко призвал обследовать одноклассников умершей от менингококка девочки

Москва9 ноя Вести.Обследование на менингококковую инфекцию после смерти девочки в Татарстане следует провести не только среди детей, находившихся с ней в детском лагере, но и среди ее одноклассников и их родителей. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Я думаю, что родителей и детей по классу, в котором она училась, поскольку несколько дней прошло, тоже надо обследовать отметил Онищенко

По его словам, во время проведения противоэпидемических мероприятий необходимо учитывать возможное бессимптомное ношение менингококка. Человек может быть носителем инфекции, но при этом не испытывать признаков болезни.

Эпидемиолог считает, что обследовать нужно всех, кто контактировал с погибшей девочкой, включая ее школьное окружение.

Как стало известно, 12-летняя девочка отдыхала в детском оздоровительном лагере имени А. Д. Губина в Бугульме. 1 ноября у нее поднялась высокая температура и заболела голова. Ребенка доставили в больницу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, школьница скончалась.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили дело после смерти девочки от менингита.